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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новый начальник ГУИУН Таджикистана посетит колонию, где произошел бунт

CA-NEWS (TJ) - Мансурджон Умаров, новый начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана, заявил, что в ближайшее время посетит худжандскую колонию строгого режима №3/3, где во время подавления бунта погибли десятки заключенных. Об этом сообщает centralasian.org.

Генерал-лейтенант Мансурджон Умаров был назначен замминистра юстиции-начальником ГУИУН в конце прошлой недели. Ему 53 года, последние 8 лет был заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Мансурджон Умаров заявил 26 ноября, что начнет работу со знакомства с исправительными учреждениями страны и скоро посетит худжандскую колонию строгого режима №3/3. «Я намерен лично побеседовать с руководством тюрем и СИЗО, а также с заключенными, конечно, в рамках своих полномочий»,- сказал он.

Генерал Умаров был назначен начальником ГУИУН спустя две недели после бунта в худжандской колонии строгого режима №3/3, где, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный.

​Власти утверждают, что при подавлении бунта были убиты только террористы и особо опасные преступники. «12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне "ИГ", трое – были членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах», и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро – были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере», - заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Брюсселе 22 ноября.

Однако другие источники говорят о не менее 50 убитых во время бунта, вспыхнувшего в ночь на 8 ноября. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников в тяжелом состоянии доставлены в больницу города Худжанда. Арестованы 7 сотрудников колонии – среди них начальник тюрьмы Файзулло Сафарзода и начальник отдела режима Фарход Садиров.

​Мансурджон Умаров заявил, что у него пока нет необходимой информации о бунте в худжандской колонии, так как следствие ведет Генеральная прокуратура Таджикистана. Однако, он признал, что сокрытие информации, как правило, приводит к кривотолкам и слухам. «Мы посмотрим, если существует официальная информация об этом событии, мы, при первой же возможности, поставим в известность СМИ», - пообещал начальник ГУИУН.

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