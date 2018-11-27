Исполнитель велотеракта в Таджикистане рассказал об убийстве иностранцев

CA-NEWS (TJ) - Хусейн Абдусамадов, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в убийстве иностранных велотуристов на трассе Душанбе-Дангара, рассказал о подготовке к этому теракту. Об этом сообщил портал centralasian.org.

21 ноября Хусейн Абдусамадов, главарь группы, напавшей на велотуристов в Дангаре в июле этого года, признан виновным по всем 9 статьям УК РТ: убийстве с особой жестокостью, терроризме, экстремизме, организации преступного сообщества, умышленном уничтожении имущества, вовлечении граждан в участии в боевых действиях за рубежом и т.д.

В видеосюжете Хусейн Абдусамадов впервые рассказал о нападении. «Мы сначала поехали по дороге Душанбе-Майхура, но никаких туристов там не обнаружили. После этого осмотрели дорогу Душанбе-Турсунзаде. Но там их тоже не было. А на трассе Душанбе-Куляб мы встретили иностранных велотуристов. Их было семеро. Мы сначала совершили наезд, потом напали на них с ножами. После этого мы скрылись», - рассказывает Хусейн Абдусамадов.

Он признает, что некоторые время находился в Сирии и Ираке. «Мы дали клятву группировке «Исламское государство». Когда мы вернулись в Турцию, Кори Носир нам поведал, что между Партией исламского возрождения Таджикистана и группировкой "Исламское государство" достигнуто соглашение о совершении теракта в Таджикистане. Нам сказали, что цель нападения на иностранцев – удар по имиджу Таджикистана на международной арене», - говорит главарь банды.

Хусейн Абдусамадов рассказал о нападении на ведотуристов

29 июля автомобиль, в котором находились сторонники радикальных взглядов, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда мужчины напали на велотуристов с ножами. В инциденте погибли четверо путешественников, еще двое получили увечья.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию. ​Суд над обвиняемыми в нападении на велотуристов в Дангаре проходил в здании СИЗО №1 Минюста Таджикистана. На скамье подсудимых находились 15 человек, включая Хусейна Абдусамадова.