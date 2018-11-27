Инцидент в Керченском проливе между российскими и украинскими кораблями: что известно на данный момент

CA-NEWS (CA) - Морское столкновение России и Украины у Керченского пролива 25 ноября со стрельбой и захватом украинских катеров вновь обострило противостояние между Москвой и Киевом из-за аннексированного Крыма. Вот что известно об инциденте на данный момент, сообщает Би-Би-Си.

Украинские катера «Бердянск» и «Никополь» с буксиром «Яны-Капу» шли из Одессы в Мариуполь. У Керченского пролива их встретили российские катера, и один из них протаранил буксир.

ФСБ России утверждает, что украинские корабли «пересекли государственную границу РФ» и неправомерно зашли во «временно закрытую акваторию». Киев говорит, что заранее предупредил россиян о переходе.

МВС України спецзасобами отримало доступ до відео провокації -тарана російського прикордонного корабля "Дон" українського судна. Перехоплене відео знято російськими, чутні команди - це піде доказом в міжнародний суд!

Агресія! Гуртуемось та очікуємо реакції дружніх країн! pic.twitter.com/f0e9hFB1BT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 25 ноября 2018 г.

Экипажи трех украинских судов, задержанные накануне, сейчас находятся в Керчи, раненые моряки проходят лечение в городской больнице, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН:

26 ноября Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса, предложенного Россией - о нарушении украинскими ВМС российской границы. Россия настаивает, что Крым является ее территорией, Украина и большинство стран мира аннексию полуострова не признают.

Заседание началось с того, что постпред США в ООН Никки Хэйли попросила отклонить повестку с российским вопросом и заявила, что США, Британия и Нидерланды “единым фронтом” выступают против попытки России вынести на заседание вопрос о нарушении российских границ.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина при поддержке США "подогревает" тему милитаризации Азовского моря совместно с США.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что российская сторона пытается манипулировать повесткой заседания, посвященного ситуации в Керченском проливе.

По его словам, украинский командующий дважды запрашивал разрешения на проход судов через Керченский пролив. “Произошла полная анархия”, - подчеркнул он.

«Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за - четверо, воздержались - четверо, повестка не принята», - сообщил представитель КНР, председательствующей в СБ в ноябре.

Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский сказал, что этим решением Совбез дискредитировал себя и заявил, что не будет выступать в заседании «организуемом по письму Украины».

Страны Евросоюза, НАТО и США призвали Россию восстановить свободу прохода судов в Керченском проливе и вернуть захваченные в субботу корабли Украине. Экстренно созванное заседание Совбеза ООН завершилось без принятия каких-либо резолюций.

На этом выступления по ситуации в Керченском проливе завершились pic.twitter.com/O2kl6nSu50 — ООН (@UnitedNationsRU) 26 ноября 2018 г.

Военное положение в Украине

Когда в ночь на воскресенье Петр Порошенко объявил, что принял решение о введении на Украине военного положения, казалось, что утверждение его указа Верховной радой будет сущей формальностью.

Однако на деле украинский парламент не смог взяться за рассмотрение этого вопроса с первой попытки. Трибуну Рады заблокировали несколько десятков депутатов, которые требовали проведения консультаций с президентом.

Парламентарии были обескуражены сразу несколькими положениями указа, которые им предлагалось утвердить.

Пожалуй, главное: предложение Порошенко ввести военное положение сразу на 60 дней означало, что избирательная кампания к президентским выборам на Украине не сможет начаться в запланированный срок, 31 декабря. То есть, само голосование не может состояться в последний день марта

Парламент все еще бездействовал, когда на телеэкранах страны появился президент Петр Порошенко. В незапланированном телеобращении он объявил, что по своей инициативе и вопреки рекомендации Совбеза он принял решение сократить срок военного положения с 60 дней до 30. А это значит, подчеркнул президент, что выборы нового главы государства состоятся в запланированный срок, 31 марта 2019 года.

Верховная рада Украины поддержала закон о введении военного положения в приграничных областях страны. «За» проголосовали 276 депутатов.

Речь идет о 10 областях, граничащих с Россией и Приднестровьем - Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и внутренние воды Азовско-Керченской акватории.

ФСБ России изложила свою версию событий в Керченском проливе

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал сообщение, в котором подробно изложил свою версию того, что произошло в Керченском проливе в воскресенье. Вот основные пункты:

Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив

Действия ВМС Украины в Черном море якобы координировали два сотрудника СБУ, которые находились на кораблях; вторжение осуществлялось по прямому указанию Киева. Один сотрудник СБУ был задержан ФСБ

Утром в воскресенье корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону российских кораблей и катеров в нарушение Конвенции ООН по морскому праву

Российский корабль "Изумруд" предупредил группу судов ВМС Украиныо выполнении предупредительной стрельбы, если требования остановиться будут проигнорированы

Украинский корабль "Бердянск" был предупрежден, что к нему может быть применено оружие, однако требования остановиться его экипаж проигнорировал. В итоге российский корабль "Изумруд" применил оружие на поражение по кораблю "Бердянск"

С борта "Бердянска" сняты 7 членов экипажа, из них 3 раненых, которым была оказана первая медицинская помощь. Утром в понедельник раненые моряки были доставлены в Керчь, туда же начали конвоировать задержанные украинские суда

Украина в свою очередь заявила, что корабли уведомили российскую сторону о намерении пройти через пролив, не предпринимали никаких агрессивных действий и не могли нарушить российскую границу просто потому, что практически никто кроме самой России не признает аннексированный Крым российским.

Доллар и евро резко выросли к рублю

К 15.25 понедельника, 26 ноября, рубль на Московской бирже подешевел по отношению к доллару на 83 копейки по сравнению с закрытием пятницы. В результате курс доллара превысил отметку 67 рублей. Евро вырос более чем на рубль и стоит 76,16 рубля.

С утра понедельника, 26 ноября, в первый день биржевых торгов после конфликта в Керченском проливе, рубль реагировал на новости об обострении отношений России и Украины умеренно, падение усилилось во второй половине дня.

Здание генконсульства России в Харькове забросали файерами

Как передает Интерфакс, у здания генконсульства России в Харькове собрались активисты, которые скандируют лозунги, бросают на территорию консульства файеры, дымовые шашки, бутылки и яйца.

По информации агентства, на территории российского консульства загорелось дерево, но затем его потушили.

На месте, по оценкам агентства, находятся около ста полицейских и бойцов Национальной гвардии.

В понедельник акция протеста также прошла у стен российского консульства в Одессе.

Как сообщает издание "Думская", к зданию пришли около 100 человек. Одним из требований протестующих была ликвидация диппредставительства.