ЮНЕСКО рассмотрит включение номинации «Шелковый путь» в Список Всемирного наследия

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане 6-7 декабря состоится международная конференция ЮНЕСКО «Значение Великого Шелкового пути: настоящее и будущее развитие». Об этом на совещании кабинета министром сообщил министр иностранных дел Р.Мередов.

По его словам, работа конференции будет осуществляться в формате пленарного и секционных заседаний. Ее повестка дня включит широкий спектр вопросов, касающихся активизации сотрудничества между странами, расположенными вдоль Великого Шелкового пути.

В преддверии форума также состоится V заседание Координационного комитета ЮНЕСКО по включению номинации «Шелковый путь» в Список Всемирного наследия.