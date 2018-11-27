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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЮНЕСКО рассмотрит включение номинации «Шелковый путь» в Список Всемирного наследия

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане 6-7 декабря состоится международная конференция ЮНЕСКО «Значение Великого Шелкового пути: настоящее и будущее развитие». Об этом на совещании кабинета министром сообщил министр иностранных дел Р.Мередов.

По его словам, работа конференции будет осуществляться в формате пленарного и секционных заседаний. Ее повестка дня включит широкий спектр вопросов, касающихся активизации сотрудничества между странами, расположенными вдоль Великого Шелкового пути.

В преддверии форума также состоится V заседание Координационного комитета ЮНЕСКО по включению номинации «Шелковый путь» в Список Всемирного наследия.

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