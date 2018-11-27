Казахстан призывает Россию и Украину не допускать эскалации напряженности в связи с ситуацией в Азовском море

CA-NEWS (KZ) - Казахстан призывает Россию и Украину не допускать эскалации напряженности в связи с ситуацией в Азовском море.

Как сообщается в заявлении Министерства иностранных дел РК, республика приветствует возобновление прохода гражданских судов в Керченском проливе, однако призывает стороны проявить максимум ответственности и не допускать эскалации напряженности.

«Прежде всего, необходимы механизмы по предотвращению и урегулированию подобных инцидентов. Во-вторых, необходимо восстановить доверие.

Совет безопасности ООН намерен обсудить сложившуюся ситуацию на консультациях. Казахстан, в свою очередь, будет поддерживать предложение, направленное на деэскалацию напряженности в Азовском море», - говорится в сообщении ведомства.

25 ноября украинские катера «Бердянск» и «Никополь» с буксиром «Яны-Капу» шли из Одессы в Мариуполь. У Керченского пролива их встретили российские катера, и один из них протаранил буксир.



