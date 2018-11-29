В Кыргызстане завершено строительство коммуникационной магистрали волоконно-оптической линии связи, обеспечивающей альтернативный путь высокоскоростного широкополосного интернета через КНР

CA-NEWS (KG) - В Кыргызской Республике завершено строительство коммуникационной магистрали волоконно-оптической линии связи ВОЛС, обеспечивающей государству альтернативный путь высокоскоростного широкополосного интернета через соседний Китай.

На сегодняшний день отечественный интернет оператор - компания ОсОО «Азия Юником» построила на юге Кыргызстана высокоскоростную линию связи (ВОЛС), единственную в КР на базе передовой технологии DWDM с ёмкостью канала 100 Гбит/с, и возможностью расширения до 2 000 Гбит/с. Данная магистраль пролегает от пограничного пункта Иркештам (граница с КНР) до пункта Достук в городе Ош (граница с Республикой Узбекистан) общей протяженностью 272,6 километров. В то же время основным узлом инфраструктуры отмеченной магистрали является созданный в городе Ош современный коммутационный центр «КЦ Азия Юником».

Компания «Азия Юником» в рамках стратегического партнерства с мировым телекоммуникационным гигантом «China Unicom» имеет прямое соединение с точкой обмена трафиком TIER1 HK IX (Гонконг). Кроме этого, «Азия Юником» произвела прямые соединения с другими популярными точками обмена трафика М9 (Москва) и MSK-IX, DE-CIX, AMS-IX, DATA-IX, без промежуточного кеширования или систем проксирования. Время отклика до известных русскоязычных контентов составляет менее 90 мс, а до европейских сайтов не более 120 мс.

Сеть компании «Азия Юником» обладает соединениями с национальными операторами электросвязи ОАО «Кыргызтелеком», АО «Узбектелеком» и является высоконадежной системой, которая достигается путем резервирования линии на всех ее участках. На территории КР, резервирование осуществляется альтернативными маршрутами связи по подземной и воздушной линии.

Для обеспечения надежности канала связи, по территории Китайской Народной Республики имеется соединение с двумя крупными операторами «China-Unicom» и «China-Mobile», каждый из них имеет свою линию связи до М9 (Москва) и TIER 1 HK IX (Гонконг).

Таким образом, данный проект позволит получить:

- Альтернативный канал доступа через Кыргызстан-Китай с выходом до Гонконг TIER 1 и М9 Москва;

- Обеспечение надежности Интернет-канала путем Гео резервирования;

Сайт компании «Азия Юником»: http://www.asia-unicom.net/.