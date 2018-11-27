РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Введена в обращение марка, посвященная членству Казахстана в Совбезе ООН

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве иностранных дел состоялась церемония гашения почтовой марки из серии «Памятные и юбилейные даты» на тему «Членство Республики Казахстан в Совете безопасности ООН».

По данным пресс-службы МИД, в мероприятии приняли участие заместитель главы ведомства Ержан Ашикбаев и управляющий директор АО «Казпочта» Бауржан Айнабеков.

По словам замминистра, членство Казахстана в Совете безопасности ООН является одним из важнейших внешнеполитических достижений страны за 27 лет независимости.

Почтовая марка выполнена офсетной печатью в 4 краски в форме марочного листа из десяти марок. Тираж – 20 тыс. экземпляров. Цена за экземпляр составит 250 тенге.

В январе 2017 года Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы. В ходе голосования за Казахстан проголосовало 138 государств-членов ООН.

print
  • На таджикистанском рынке откроется павильон узбекских предпринимателей
  • В Казахстане могут разрешить несовершеннолетним делать аборт без согласия родителей
  • В Узбекистане 10 тысяч солдат армии собирают хлопок
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×