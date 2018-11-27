Введена в обращение марка, посвященная членству Казахстана в Совбезе ООН

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве иностранных дел состоялась церемония гашения почтовой марки из серии «Памятные и юбилейные даты» на тему «Членство Республики Казахстан в Совете безопасности ООН».

По данным пресс-службы МИД, в мероприятии приняли участие заместитель главы ведомства Ержан Ашикбаев и управляющий директор АО «Казпочта» Бауржан Айнабеков.

По словам замминистра, членство Казахстана в Совете безопасности ООН является одним из важнейших внешнеполитических достижений страны за 27 лет независимости.

Почтовая марка выполнена офсетной печатью в 4 краски в форме марочного листа из десяти марок. Тираж – 20 тыс. экземпляров. Цена за экземпляр составит 250 тенге.

В январе 2017 года Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы. В ходе голосования за Казахстан проголосовало 138 государств-членов ООН.