Бердымухамедов пообещал гражданам, строящим агропромышленные предприятия, льготные кредиты

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пообещал льготные кредиты гражданам, строящим агропромышленные предприятия.

Как сообщает государственное информационное агентство, на совещании кабинета министров министр сельского и водного хозяйства А.Язмырадов доложил о ходе подготовки к новому сельскохозяйственному году и осуществляемых в АПК преобразованиях, рассказал о производимых расчетах с арендаторами за сданный государству урожай, мерах по обеспечению земледельцев поливной водой и минеральными удобрениями.

Отметив, что в настоящее время закладываются основы урожая будущего года, глава государства поручил проанализировать состояние дел в этой области, уделить внимание вопросам эффективного и рационального использования водных ресурсов и земельного фонда, повышения урожайности и плодородия почв, увеличения объемов производства и экспорта сельхозпродукции, подготовки профессиональных кадров.

Как подчеркнул президент, следует энергичнее внедрять в сельском хозяйстве новые экономические отношения, в том числе за счет наиболее полного задействования возможностей отечественного предпринимательства.

Подобный подход, по его словам, необходимо практиковать во всех секторах АПК. Нужно оказывать поддержку способным, талантливым, хозяйственным людям. Пусть они строят агроперерабатывающие предприятия, молочные фермы, эффективно развивают животноводство. Тем, кто будет работать на данных направлениях, будут предоставляться льготные кредиты, сказал туркменский лидер.