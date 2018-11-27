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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте боец MMA Мурод Хантураев снова получил ножевые ранения

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 26 ноября боец смешанных единоборств Мурад Хантураев получил ножевые ранения недалеко от торгового центра «Ташкент», сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУВД Ташкента.

Хантураев доставлен в больницу, состояние пострадавшего врачами оценивается как удовлетворительное.

В настоящий момент правоохранители разыскивают нападавших. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее, в июне текущего года, Мурад Хантураев был ранен ножом в грудь после массовой драки в одном из развлекательных заведений Ташкента. Позднее он был оштрафован судом на 16,2 млн сумов (около $2 тысяч) за хулиганство.

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