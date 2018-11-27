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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Евросоюз демонстрирует отсутствие единства по делу саудовского журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Евросоюз обещал обнародовать свою позицию по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги после завершения расследования. При этом некоторые страны ЕС уже выразили свое отношение к этому резонансному делу, сообщает Anadolu.

Германия более резко, чем другие европейские страны, отреагировала на убийство Хашогги, отмечает турецкое агентство. Берлин приостановил продажу оружия Саудовской Аравии и призвал другие европейские страны последовать его примеру.

Страны Евросоюза пока не сделали общего заявления по делу Хашогги. При этом ведущие страны ЕС, такие как Германия, Франция и Великобритания, выступили со схожими заявлениями.

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Германия, в частности, не только приостановила продажу оружия Саудовской Аравии, но и запретила въезд 18 лицам, причастным к убийству журналиста. Несмотря на отсутствие точной информации о продажах оружия странами ЕС Саудовской Аравии, Германия, предположительно, может занимать по этому показателю третье место.

Руководство ЕС постоянно призывает к проведению «прозрачного и полноценного» расследования убийства Хашогги, обещая. что Евросоюз сделает общее заявление по окончании следствия.

В то же время не все страны ЕС поддержали недавний призыв Европарламента ввести эмбарго на продажу оружия Саудовской Аравии.

Основным поставщиком оружия в Саудовскую Аравию являются США. Но если суммировать продажи оружия Эр-Рияду странами ЕС, то объемы получатся достаточно внушительными.

Брюссель повторяется в своих заявлениях по делу Хашогги. ЕС не в состоянии продемонстрировать единую позицию по делу Хашогги, как и по всем другим важным вопросам.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашогги, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашогги было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашогги и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.

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