АБР выделит Монголии $19 млн на строительство туристического комплекса в честь Чингисхана

CA-NEWS (MNG) - Новый туристический комплекс-аттракцион будет построен там, где родился Чингисхан. Это место находится на склоне горы Бага Яргайт, расположенной напротив Дэлүүн болдог сомона Дадал Хэнтийского аймака, сообщает ARD.

Проект будет полностью завершен в 2019-2024 годах и будет реализован на средства, выделенные АБР. На его реализацию будет потрачено 19 миллионов долларов США (50 миллиардов тугриков).

На территории комплекса планируется установить огромный купол в виде бюста Чингисхана, построить автостоянку на 230 автобусов и легковых автомобилей.

Также планируется построить 2,6 км асфальтированной дороги от центра сомона Дадал до комплекса, 3,5 км линий электропередачи, конференц-зал, обеспечить комплекс беспроводным Интернетом, построить информационные центры, туалеты, центры утилизации отходов и установки для очистки воды.

Комплекс обеспечит постоянными рабочими местами 25-30 человек. Как ожидается, население сомона увеличится до 9000, и по крайней мере 90 тысяч туристов в год будут посещать этот комплекс.

Многие из подобных комплексов, посвященных Чингисхану, в том числе в сомонах Биндэр, Батноров, Норовлин и Дадал, являются основными туристическими маршрутами для развития исторического туризма и станут популярным местом среди местных туристов и представителей других монгольских народностей - туристов из Внутренней Монголии, Бурятии, Калмыкии и Тывы.