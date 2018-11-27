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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Россия обсудили предстоящий саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 26 ноября, первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с послом России в РУз Владимиром Тюрденевым.

Обсуждены актуальные вопросы узбекско-российской повестки дня, а также предстоящей неформальной встречи глав государств—участников СНГ в г.Санкт-Петербурге.

Стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной политики, сообщила пресс-служба МИДа.

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