РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан стал полноправным членом Международной организации виноградарства и виноделия

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан стал полноправным членом Международной организации виноградарства и виноделия. Об этом объявлено в ходе 16-й сессии Генеральной ассамблеи Международной организации виноградарства и виноделия (МОВВ), которая состоялась 23 ноября в г.Пунта-дель-Эсте (Уругвай).

В работе форума приняли участие около 500 делегатов из более 50 стран и международных структур, сообщили в МИД РУз.

Заседание МОВВ началось с торжественного вручения официального флага организации узбекской делегации во главе с Послом в США Жавлоном Вахабовым. Данная церемония ознаменовала собой принятие нашей страны в состав организации, и Узбекистан стал 47-м членом МОВВ.

Президент МОВВ Регина Вандерлинде поздравила Узбекистан с вхождением в ряды данного объединения: «Узбекистан является качественным наполнением МОВВ и будет способствовать повышению ее роли в деле укрепления межгосударственного партнерства в сферах виноградарства и виноделия, а также росту международного авторитета организации».

По ее словам, «Узбекистан, располагая уникальной научно-технологической и ресурсной базой, а также имея непревзойдённые сорта вина, может стать достойным игроком в мировой индустрии виноделия».

В своем выступлении глава делегации Узбекистана отметил, что Узбекистан рассматривает свое членство в МОВВ как возможность для повышения экспортной привлекательности продуктов отечественного виноделия путем внедрения международных стандартов производства и маркировки.

В рамках заседания Генеральной ассамблеи узбекской делегацией предложено провести в 2021 году сессию Генассамблеи и всемирный Конгресс МОВВ в г.Самарканде.

В ходе встречи с П.Р.Баско достигнута договоренность об организации его первой зарубежной поездки в новом качестве в Узбекистан в начале января 2019 года.

print
  • Таджикские водители жалуются на поборы в афганском Шерхан Бандаре
  • Новый способ экспресс-тестирования на ВИЧ вводится в Казахстане
  • Евросоюз одобрил соглашение по Brexit
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×