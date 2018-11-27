Узбекистан стал полноправным членом Международной организации виноградарства и виноделия

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан стал полноправным членом Международной организации виноградарства и виноделия. Об этом объявлено в ходе 16-й сессии Генеральной ассамблеи Международной организации виноградарства и виноделия (МОВВ), которая состоялась 23 ноября в г.Пунта-дель-Эсте (Уругвай).

В работе форума приняли участие около 500 делегатов из более 50 стран и международных структур, сообщили в МИД РУз.

Заседание МОВВ началось с торжественного вручения официального флага организации узбекской делегации во главе с Послом в США Жавлоном Вахабовым. Данная церемония ознаменовала собой принятие нашей страны в состав организации, и Узбекистан стал 47-м членом МОВВ.

Президент МОВВ Регина Вандерлинде поздравила Узбекистан с вхождением в ряды данного объединения: «Узбекистан является качественным наполнением МОВВ и будет способствовать повышению ее роли в деле укрепления межгосударственного партнерства в сферах виноградарства и виноделия, а также росту международного авторитета организации».

По ее словам, «Узбекистан, располагая уникальной научно-технологической и ресурсной базой, а также имея непревзойдённые сорта вина, может стать достойным игроком в мировой индустрии виноделия».

В своем выступлении глава делегации Узбекистана отметил, что Узбекистан рассматривает свое членство в МОВВ как возможность для повышения экспортной привлекательности продуктов отечественного виноделия путем внедрения международных стандартов производства и маркировки.

В рамках заседания Генеральной ассамблеи узбекской делегацией предложено провести в 2021 году сессию Генассамблеи и всемирный Конгресс МОВВ в г.Самарканде.

В ходе встречи с П.Р.Баско достигнута договоренность об организации его первой зарубежной поездки в новом качестве в Узбекистан в начале января 2019 года.