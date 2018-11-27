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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Тьюпело (штат Миссисипи) рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли, передает USA Today.

«Я не должен был этого говорить, ведь меня назовут высокомерным, а я не такой. Если не принимать во внимание мои светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом», - признался Трамп.

«Это заметно? Не верится, да? Я всегда считал это большой похвалой», - отметил президент.

Элвис Арон Пресли — американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. В США также известен как «король рок-н-ролла». Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем этого жанра. Умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. 16 ноября текущего года Элвис был посмертно удостоен президентской медалью свободы - высшей гражданской наградой страны. Вручал награды Дональд Трамп.

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