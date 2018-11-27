В полутора километрах от российско-эстонской границы пограничники задержали граждан Узбекистана и Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Пытавшихся пересечь границу в Печорском районе граждан Кыргызстана и Узбекистана задержали пограничники.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы в Печорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В полутора километрах от российско-эстонской государственной границы пограничники задержали гражданина Кыргызской Республики и выходца Узбекистана. По словам задержанных, они прибыли в Российскую Федерацию в поисках работы, но вскоре решили незаконно трудоустроиться в странах Евросоюза. На попутках они добрались в район населенного пункта Сыромятино, где их выявили пограничники.

​Иностранцы задержаны на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств совершения правонарушения и принятия соответствующего процессуального решения.