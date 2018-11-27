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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-глава ГБАО в ближайшее время сложит с себя полномочия сенатора Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Бывший председатель ГБАО Шодихон Джамшед в ближайшее время по собственному желанию сложит с себя полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, вице-спикера Маджлиси милли Маджлиси Оли республики, сообщил «АП» источник в парламенте страны.

Экс-глава ГБАО в конце прошлой недели постановлением правительства Таджикистана был назначен заместителем министра здравоохранения и социальной защиты республики и, согласно нормам законов страны, не может занимать депутатское кресло любого ранга.

По прогнозу источника, на кресло нового сенатора от ГБАО, заместителя спикера верхней палаты парламента страны, будет выдвинута кандидатура назначенного президентом Таджикистана на пост главы области Ёдгора Файзова.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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