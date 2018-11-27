Беларусь не получила деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане, - Лукашенко

CA-NEWS (CA) - Беларусь до сих пор не получила деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане. Об этом 23 ноября на республиканском совещании, посвященном повышению эффективности строительного комплекса Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса», - отметил глава государства.

По его словам, Россия также не рассчиталась за объекты, построенные в Калуге к Чемпионату мира по футболу.

«Правительство должно без промедления подключиться к решению вопроса, если надо подключать МИД, представителей в Евразийской экономической комиссии», - заявил А.Лукашенко, обратив внимание на то, что экспорт и валютная выручка крайне необходимы для Беларуси.

«Важно, чтобы эта выручка поступала вовремя, поэтому продавать и работать себе в убыток, годами ожидая расчетов, недопустимо», - сказал он.

Гарлыкский горно-обогатительного комбинат, построенный белорусскими компаниями на востоке Туркменистана, был сдан в эксплуатацию 31 марта 2017 года при участии президентов двух стран Гурбангулы Бердымухамедова и Александра Лукашенко. Заказчиком строительства является Государственный концерн Туркменистана «Туркменхимия», генеральным подрядчиком - государственное предприятие Беларуси «Белгорхимпром».

В июле Национальный банк Беларуси сообщал о том, что просроченная задолженность туркменских компаний перед страной за первый квартал 2018 года увеличилась в 6 раз и достигла 85 млн рублей.

Однако правительство Туркменистано заявило, что строительство Гарлыкского ГОК было полностью профинансировано из государственных средств Туркменистана и обошлось казне в $1 млрд.