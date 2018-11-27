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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов поручил наращивать поиск новых месторождений нефти и газа

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил наращивать поиск новых месторождений полезных ископаемых.

Как сообщает государственное информационное агентство, заслушав отчет председателя госкорпорации «Туркменгеология» Ш.Абдрахманова, который доложил о проводимых разведочных работах по поиску новых месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых, глава государства потребовал надлежащим образом вести системное геологическое изучение недр, сырьевых источников, наряду c совершенствованием управления отраслью.

По его словам, для дальнейшего укрепления сырьевой базы следует наращивать геологические изыскания, в том числе методом трехмерной сейсморазведки, расширять масштабы буровых работ, строительства поисковых и эксплуатационных скважин.

Для активного развития промышленных отраслей страны, воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов внимание должно быть уделено исследованиям, проводимым с целью выявления залежей на больших глубинах – до 7 и более километров, сказал он.

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