Неформальные лидеры ГБАО вернулись в Хорог, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Трое неформальных лидеров Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО), которые более трех недель «застряли» в Душанбе, наконец вернулись в город Хорог, сообщает портал "Ахбор".

Ёдгор Мамадасламов вернулся из Душанбе сразу после церемонии открытия первой турбины Рогунской ГЭС, а Толиб Аёмбеков и Зоир Раджабов – на прошлой неделе. Они вместе с еще одним неформальным лидером ГБАО Мунавваром Шанбиевым приехали в Душанбе еще 27 октября, чтобы встретиться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и объяснить ему реальную ситуацию на Памире. Из них только Мунаввару Шанбиеву удалось вернуться в Хорог, а трое остальных «застряли» в столице более трех недель.

Собеседник «Ахбор» в Душанбе сообщил, что перед возвращением в Бадахшан по инциативе одного из силовых министров неформальных лидеров на несколько дней даже повезли в Дубай.

До сих пор не известно, удалось ли неформальным лидерам встретиться напрямую с президентом, но уже через несколько дней представители администрации ГБАО говорили, что неформальных лидеров пригласили в Душанбе посмотреть достопримечательности столицы и других регионов Таджикистана, а также отдохнуть в санатории «Бахористон».

Один из источников «Ахбор» в правоохранительных органах Таджикистана на условиях анонимности тогда сообщил, что задержка в возвращении неформальных лидеров ГБАО связано с вопросами обеспечения их безопасности по дороге в Хорог и этот вопрос скорее всего будет рассмотрен уже после 16 ноября, то есть после того как пройдет церемония запуска первой турбины Рогунской ГЭС.

Вопрос возвращения неформальных лидеров ГБАО, по словам одного источника "Ахбор”, усложнился после двух последных событий в Хороге - стрельбы ночью 4 ноября и митинга протеста, который состояля 6 ноября у здания областной администрации.

Ночью 4 ноября командир ОМОН МВД Таджикистана генерал-майор Хуршед Мухаммадзода в местечке Тирчид города Хорог применил травматическое оружие против местных молодых жителей. В результате трое получили ранения резиновыми пулями.

Межведомственный штаб по обеспечению безопасности в ГБАО возложил ответственность за то событие на Хурсанда Мазорова, одного из неформальных лидеров Бадахшана. В заявлении штаба, опубликованном за день до протестов, говорилось, что группа молодых людей, провоцированные Мазоровым, в целях дестабилизации обстановки и прекращения деятельности постов ГАИ, пытались напасть на служебную машину руководителя постов и он в целях самообороны использовал оружие с резиновыми пулями.

Сам Хурсанд Мазоров не комментировал до сих пор эти обвинения.

Уже более два месяца в ГБАО продолжается широкая кампания по наведению порядка. Этак кампания началась в сентябре, вслед за резкой критикой президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который 15 сентября в городе Хорог, подведя итоги своей рабочей поездки в ГБАО, обвинил руководство области в том, что они не в силах обуздать нескольких преступников. Президент дал на "восстановление порядка и закконости” в автономной области месяц и приказал использовать в случае необходимости даже вооруженные силы.