Что в действительности произошло в худжандской колонии Таджикистана? - The Diplomat

CA-NEWS (TJ) - На прошлой неделе правительство Таджикистана нарушило молчание в связи с беспорядками в худжандской колонии на севере страны. То, что было описано как «бунт» вспыхнуло около полуночи 7 ноября в тюрьме Худжанда. Первоначальные отчеты различны, как это обычно бывает при разрыве новостных событий, особенно в численности жертв от 13 заключенных до более чем 25. Далее число жертв начало стремительно развиваться и достигло более 50, сообщает издание The Diplomat.

В Брюсселе на прошлой неделе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил журналистам, что во время инцидента в колонии погибли 21 человек. Он рассказал, что 12 мятежников сражались в Сирии и Ираке на стороне ИГ и, что трое других отбывали наказание в тюрьме за членство в других, неуказанных, экстремистских группировках.

Мухриддин также отметил, что двое других заключенных были убиты при попытке помочь тюремным охранникам, двое охранников были убиты и еще пять ранены. Дальнейших объяснений не было дано.

Вскоре после инцидента террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность, заявив через свое информационное агентство Amaq, что бунт в колонии устроил один из их боевиков. Это заявление имеет большое значение, поскольку ранее ИГ брала ответственность за нападение на иностранных велотуристов в Дангаре (Таджикистан).

Этим летом в Дангаре были убиты четверо иностранных велотуристов. Методы убийства с применением холодного оружия напоминало атаки экстремистских организаций. За этим нападением последовало заявление ИГ с видеороликом, в котором сообщалось, что пять лиц, напавших на туристов, ранее заявили о своей верности ИГ. Однако Душанбе отодвинул в сторону эти заявления и обвинил оппозиционную партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). А в случае с бунтом в колонии, Душанбе похоже доволен тем, что исламское государство взяло на себя ответственность, говорится в статье.

Между тем, таджикские СМИ сообщают, что шесть сотрудников тюрем, включая начальника отдела, были арестованы по обвинению в халатности. Аресты производятся на фоне дискуссий относительно условий содержания в тюрьмах. Как отмечает сайт Ахбор, бунт в тюрьме возник из-за жестоких обращений с заключенными.

Кевин Коверт, исполняющий обязанности посла США в Таджикистане 19 ноября принял участие в круглом столе с несколькими европейскими послами и коалицией против пыток. Как сообщается, круглый стол был организован посольством Великобритании. В сообщении в Facebook посольство США в Таджикистане также отметило, что Коверт встретился с должностными лицами генеральной прокуратуры и министерства иностранных дел РТ, чтобы «узнать о шагах, предпринятых правительством Таджикистана для расследования предполагаемых нарушений, и призвать к тому, чтобы расследование проводилось согласно закону».

В конце концов, маловероятно, что правда о тюремном беспорядке будет раскрыта и обнародована. У таджикского правительства нет версии с наличием прямых фактов, отмечает издание. Заявление Исламского государства об ответственности за беспорядки в колонии в этом случае может быть менее правдоподобным, чем в случае летнего нападения на велосипедистов, но и не менее критичным. Даже если Исламское государство не поручало одному из своих боевиков организовать бунт в тюрьме, фактом остается то, что в таджикских тюрьмах имеется значительное число бывших боевиков ИГ.

Душанбе, как предполагает данный инцидент, не имеет мер по снижению напряженности в тюрьмах, не связанных с убийством или, открыто говоря, не имеют сомнений в убийстве заключенных для восстановления контроля. Это может порождать дальнейшие инциденты, вместо снижения бунта, будет развиваться риск к радикализации у таджиков, заключает The Diplomat.