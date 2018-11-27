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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Суд заочно приговорил Аблязова, обвиняемого в организации убийства Татишева, к пожизненному лишению свободы
Предыстория: Прокурор запросил для Аблязова, обвиняемого в организации убийства главы «БТА Банка» Татишева, пожизненное лишение свободы

CA-NEWS (KZ) - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области 27 ноября вынес приговор в отношении Мухтара Аблязова, обвиняемого в организации убийства экс-главы «БТА Банка» Ерлана Татишева.

Согласно постановления суда, он приговорен к пожизненному лишению свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Срок отбытия наказания Аблязова, находящегося за пределами Казахстана, будет исчисляться с момента заключения его под стражу.

Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году нанял Муратхана Токмади для убийства председателя правления АО «Банк ТуранАлем» (БТА Банк) Ержана Татишева с целью возврата контроля над банком.

19 декабря 2004 года, Токмади, действуя в интересах Аблязова, во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области из охотничьего ружья совершил убийство Татишева.

После этого Аблязов возглавил указанный банк, избравшись председателем совета директоров.

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