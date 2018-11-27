Из Ташкента в Казань запустили регулярный автобусный рейс

CA-NEWS (UZ) - Автотранспортные предприятия Узбекистана и России запустили новый межгосударственный автобусный маршрут Ташкент — Казань. Об этом сообщает Представительство РТ в Республике Узбекистан.

Первый автобус из Казани прибыл в Ташкент 23 ноября, протяженность маршрута составила более 2,6 тыс. километров, время в пути — 43 часа.

Стоимость билета составит 5,5 тысячи рублей (500 тысяч сумов или $60). Пассажиров будут обслуживать комфортабельные китайские автобусы Yutong.

Планируется, что уполномоченные перевозчики — «Узавтотранс Сервис» и «Мир Транспорта» будут выполнять два рейса в неделю — по вторникам и пятницам.

Согласно договоренностям между Узбекистаном, Россией и Казахстаном, пассажиры автобусного рейса будут в приоритетном порядке проходить через контрольно-пропускные пункты на узбекско-казахской и казахско-российской границах.