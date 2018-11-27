Саудовского журналиста Хашогги убили после отказа вернуться в Эр-Рияд, - глава МИД Турции

CA-NEWS (CA) - Журналист Джамаль Хашогги был убит после того, как отказался вернуться в Саудовскую Аравию, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Как передает Anadolu, Чавушоглу сообщил, что лично ознакомился с аудиозаписями разговоров убийц журналиста. «Спецслужбы не раскрывают источников своей информации, но я все прослушал. Журналиста убили спустя семь минут после того, как он вошел в дипмиссию. Речь идет о преднамеренном преступлении. Убили потому, что не смогли убедить вернуться», - сообщил глава дипломатии.

По словам Чавушоглу, на аудиозаписи четко слышно, как судмедэксперт просит, чтобы в момент расчленения тела для него включили музыку. «По голосу чувствуется, что судмедэксперт делает свое дело с удовольствием. Он любит разделывать людей. Это мерзко», - сказал турецкий министр.

Он отметил, что многие эксперты сходятся во мнении о том, что за убийством в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле стоит наследный принц Мухаммед бин Салман.

Министр подчеркнул, что в расследовании убийства саудовского журналиста еще остается много вопросов. «Убеждены в том, что убийцы не действовали без прямого приказа. Однако, конечно, это нужно доказать», - сказал Чавушоглу. «К примеру, не ясно, кто помогал убийцам в Турции? Где тело? Саудовские власти требует от Турции информации, однако сами ни о чем не информируют нас. Нам хотели передать фоторобот пособников убийц Хашогги в Турции. Зачем он нам? Саудиты и так знают все имена», - сказал министр.

На вопрос о том, почему Хашогги решили убить в дипмиссии в Турции, Чавушоглу напомнил, что журналист посетил генконсульство своей страны с целью получения документов: «Возможно, убийцы считали, что раз генконсульство считается территорией Саудовской Аравии, то преступление сойдет им с рук».

Комментируя возможность встречи президента Турции с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, Чавушоглу отметил, что на данный момент причин для подобной встречи нет.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашогги, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашогги было расчленено, отмечается в статье.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашогги и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.