Депутаты просят правительство рекультивировать радиоактивные и токсичные отходы в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана просят правительство принять меры в отношении объектов, оставшихся после ликвидации промышленных предприятий, организаций военного назначения, колхозов и совхозов, складов хранения агрохимических препаратов в 1990-е годы.

Как сообщается в их запросе на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, с 2014 года решением суда в республиканскую собственность было передано 16 таких объектов, на которых расположены опасные отходы с радиоактивными, биологическими и химическими веществами в высоких концентрациях и представляющих угрозу для окружающей среды и здоровью населения. Все они подлежат ликвидации, рекультивации и захоронению.

За эти годы только в поселке Тогузак Карагандинской области была очищена территория в 4 га от ядохимикатов. По 9 объектам работы находятся на начальном этапе, а по 6 – даже не начаты из-за отсутствия финансирования. Среди них имеются объекты, требующие неотложного решения, в том числе «Дарьял-У» бывшего военного объекта «Балхаш-9» Карагандинской области с отходами, содержащими полихлорированные дифенилы и подлежащими уничтожению до 2025 года, согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

Вместе с тем, по данным парламентариев, в этом году Министерство энергетики возвратило в бюджет 2 млрд тенге, выделенные на рекультивацию радиоактивных и токсичных отходов, расположенных в хвостохранилище «Кошкар-Ата» Мангистауской области, из-за риска их неосвоения. На эти же цели, но уже в большем объеме (15,7 млрд тенге), по этому же объекту заложены деньги на 2019-2021 годы.

«Возникает резонный вопрос – когда появится возможность решения проблем по остальным «бесхозным» объектам? Ведь на сегодняшний день работа носит вялотекущий характер и остановилась в основном на уровне разработки ПСД и обследования воздействия на окружающую среду», - говорится в запросе.

В связи с чем депутаты просят проработать карту размещения «бесхозных» объектов со всеми необходимыми оценками, принять меры по комплексному решению вопросов с учетом наилучшей международной практики стран ОЭСР, рассмотреть вопрос распределения ответственности между государственными органами по регулируемым сферам и предусмотреть их солидарную ответственность по выявлению, переработке, утилизации (захоронению) отходов, сформировать план мероприятий и финансирования работ по обращению с отходами.