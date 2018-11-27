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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Какова вероятность гибели во время стихийного бедствия в Монголии?

CA-NEWS (MNG) - Немецкие эксперты составили рейтинг стран мира, расположив их в зависимости от риска гибели людей во время природных катаклизмов. Всего была проанализирована 171 страна. Исследователи использовали для составления рейтинга данные о подготовленности властей к стихийным бедствиям и статистику природных катастроф, сообщает ARD.

Монголию можно отнести к наиболее безопасным странам при возникновении природных катаклизмов. Риск гибели от стихийных бедствий здесь небольшой. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный специалистами немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft, передает журнал Der Spiegel. Монголия в этом рейтинге получила 2,46 балла.

Наряду с Монголией, самыми безопасными эксперты признали большинство стран Европы, Саудовскую Аравию, Египет и Канаду.

Немалый риск умереть от природной катастрофы наблюдается почти во всех африканских странах, Индии, Китае, Индонезии, Камбодже, Папуа — Новой Гвинее, Афганистане, Гватемале, Гайане, Вьетнаме и Японии.

Ближайшие соседи Монголии получили следующие баллы: Россия – 3,42, Китай – 5,80 и Казахстан – 3,50 баллов.

Рейтинг организации Bundnis Entwicklung Hilft возглавили островные государства Вануату и Тонга.

В первые 50 стран, за исключением Албании, попали государства Африки, Азии и Латинской Америки. Россия и США с очень похожим общим индексом расположились на 130-м и 131-м местах рейтинга соответственно.

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