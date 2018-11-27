В Андижане девочка выпрыгнула из окна на «вечеринке» с участием сына одного из госчиновников

CA-NEWS (UZ) - 23 ноября 13-летняя девочка была найдена в тяжелом состоянии во дворе администрации Ходжаабадского района Андижанской области. По словам очевидцев, девочка выбросилась из окна третьего этажа здания администрации, где проходила «вечеринка» с участием сына одного из государственных чиновников, передает centralasian.org.



По словам жителя Андижана, осведомленного о подробностях этого случая, инцидент произошел 23 ноября, в 23:00, во время «вечеринки», которая проходила в здании администрации Ходжаабадского района. "Трое мужчин завели в здание районной администрации семиклассниц и устроили там дискотеку. Во время так называемой вечеринки одна из девочек подошла к окну и выбросилась вниз. Девочка была голой, когда спрыгивала с высоты. Она​ получила тяжелые травмы в результате падения и была госпитализирована в больницу", - говорит собеседник.

​26 ноября в больнице Хаджаабадского района сообщили о том, что 13-летняя девочка на протяжении последних трех дней находится в реанимации в тяжелом состоянии. "У нее сломан нос, сотрясение мозга и многочисленные синяки и ушибы. В реанимации она будет находится еще 2-3 дня. После переведем в палату. Ей придется лечиться достаточно долго", – сказал один из врачей райбольницы.

Сотрудник администрации Хаджаабадского района рассказал подробности инцидента.

"В тот злополучный день две 13-летние девочки действительно в ночное время пришли в здание администрации. Кабинет, в котором они находились, относится к кадастровому отделу. В ту ночь вместе с несовершеннолетними девочками в кабинете находился сын одного из чиновников этот отдела. Также в кабинете находились еще несколько молодых парней. Девочки и парни, включив музыку на всю громкость, устроили в кабинете настоящую дискотеку. Один из сотрудников милиции, охранявший здание хокимията, услышав шум, поднялся в тот кабинет. Одна из девочек, увидев милиционера, испугалась и выпрыгнула из окна", – сказал сотрудник администрации Хаджаабадского района.

На вопрос была ли 13-летняя девочка раздета догола, когда спрыгивала из окна третьего этажа, чиновник заявил, что ему неизвестно об этом. По его словам, в настоящее время расследованием данного инцидента занимаются сотрудники милиции.