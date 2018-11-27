Банки Таджикистана пока не готовы снижать процентные ставки по кредитам

CA-NEWS (TJ) - Депутаты нижней палаты таджикского парламента сетуют на то, что Национальный банк не принял во внимание их предложение о снижении процентных ставок по банковским кредитам, сообщает centralasian.org.



В Таджикистане средневзвешенные процентные ставки по кредитам в национальной валюте (сомони) составляют 28%. По мнению экономистов, с такими ставками предпринимателям очень сложно вести успешный бизнес.

Рустам Кудратов, доктор экономических наук и депутат парламента, сказал 26 ноября, что депутаты вышли с несколькими предложениями к Национальному банку, одно из которых заключается в создании выгодных условий кредитования.

​«Мы предложили Нацбанку снизить процентные ставки до 16-18%. Но сейчас мы видим в отчете главного регулятора, что средневзвешенные процентные ставки по-прежнему на уровне 28,5%. Разве наши предприниматели смогут брать по таким ставкам кредиты и погашать их? В то время как в Национальной стратегии развития до 2030 года малое и среднее предпринимательство названо основой развития страны: ежегодно в стране должно создаваться не менее 100 тыс новых рабочих мест с хорошей зарплатой и правительство в этом вопросе полагается на предпринимателей», - говорит собеседник.

Председатель Национального банка РТ Джамшед Нурмухаммадзода по поводу предложения депутатов сказал в парламенте, что таджикские банки привлекают депозиты по высоким процентам, поэтому не могут выдавать кредиты по более низким процентам, в противном случае банки будут работать себе в ущерб.

​"60-70% сегодняшний кредитов были получены 10-15 лет назад под высокие проценты. В один момент снизить процентные ставки по кредитам невозможно, так как кредитные организации получали их под 20% годовых. А еще есть банковские расходы и налоги", - сказал он.