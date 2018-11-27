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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Обменки» смогут продавать золотые слитки, выпущенные Нацбанком Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Небанковские обменные пункты Казахстана с 30 ноября смогут реализовывать населению золотые минислитки, выпущенные Национальным банком.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, если ранее уполномоченные организации определялись как юридические лица, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, то с внесением поправок в постановление правления банка «Об утверждении правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» им предоставлено право на осуществление еще одного вида операций – продажа и покупка золотых минислитков.

Расширение сферы деятельности небанковских обменных пунктов положительно повлияет на географию продаж аффинированного золота в слитках и позволит купить золотые слитки Национального банка в самых отдаленных регионах республики, отмечает ведомство.

Золотые слитки представлены в четырех разновидностях: 10, 20, 50 и 100 грамм. Каждый из них оснащен защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и выпускается в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет проверить вскрывалась упаковка или нет.

Изображения на лицевой стороне слитков:
В верхней части - фигура оленя, надписи «Қазақстан», «Казахстан».
В центре слитка - надписи «АЛТЫН» и «ЗОЛОТО» с обозначением веса в верхней части и цифр 999,9 в нижней, обозначающих чистоту металла.
В нижней части - логотип Казахстанского монетного двора и номер слитка.

Изображения на оборотной стороне слитков:
В верхней части - логотип Национального банка.
По центру - стилизованная фигура крылатого барса.

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