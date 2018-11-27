Таджикские ученые преодолели 3300 километров, чтобы изучить состояние ледников

CA-NEWS (TJ) - Группа таджикских ученых преодолела свыше 3300 километров, чтобы оценить состояние ледников страны. Абдулхамид Каюмов, директор Центра изучения ледников РТ, сказал 26 ноября, что исследовательская экспедиция на вершины Таджикистана продлилась с июня по сентябрь.

Таджикские ученые исследовали за это время небольшие горы Варзобского ущелья и высокие вершины на Памире, проехав 3000 км на автомашинах и пройдя пешим ходом 300 км. Сейчас, по завершению экспедиции, они анализируют собранную информацию, сообщает centralasian.org.

Исследования показали серьезные изменения на леднике «Русское географическое общество» на Памире, что может негативно сказаться на жизни тысяч людей. На этом крупном леднике в Центральном Памире площадью 64 квадратных км и длиной 24 км, наблюдаются последствия глобальных климатических изменений.

​«Рабочая группа выявила, что на поверхности этого ледника образовалось огромное озеро. Его протяженность составляет до 200 метров. Это весьма тревожный сигнал. Под воздействием водоема часть ледника может сдвинуться и отколоться и перекрыть устье реки Абдукаххор, а в случае прорыва под угрозой затопления может оказаться население Ванджской долины», - сказал ученый.

​«Мы намерены контролировать состояние ледников с помощью систем дистанционного спутникового управления. На многих ледниках мы установили наземные станции, которые показывают движение ледников с точностью до 0,1 секунды. Такие исследования внедрены впервые в Таджикистане», - говорит Каюмов.

По его словам, в 1968 и 1972 годах во время движения ледника Медвежий и перекрытия устья реки Абдукаххор возникла угроза населению местных селений. Плотина образовала искусственное озеро вместимостью в 80 миллионов кубометров воды, его глубина достигала 110 метров. А в 2005 году трагедию не удалось избежать: прорвало озеро вблизи селения Дашти Рошткалинского района и погибло 25 человек, многие дома были повреждены.

Около половины всех ледниковых зон в Центральной Азии расположено на территории Таджикистана. Более 8 тысяч ледников республики занимают площадь 8,5 тыс. кв. км. Центр изучения ледников РТ был создан в 2018 году. Основной задачей этой структуры является изучение и налаживание постоянного мониторинга ледников и других водных источников Таджикистана.