РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Итальянская полиция поймала босса каморры, скрывавшегося 15 лет

CA-NEWS (CA) - Карабинеры итальянского Неаполя утром во вторник арестовали одного из главарей местной преступной организации каморра Антонио Орландо, который находился в бегах с 2003 года, сообщает РИА Новости.

Шестидесятилетний Орландо входил в число наиболее разыскиваемых преступников страны. В его отношении ранее были выписаны два ордера на арест по одному из наиболее тяжелых обвинений в итальянском уголовном праве — организации мафиозной структуры.

Как сообщили карабинеры, считается, что арестованный возглавлял клан каморры, состоящий из трех отдельных групп. Они действовали в северных пригородах Неаполя, в одном из которых Орландо и был арестован.

В квартире, где он скрывался, Орландо находился несколько дней и не собирался оставаться надолго. Благодаря подобной тактике и своему таланту заметать следы мафиози удалось скрываться от правосудия столь долгий срок.

Орландо управлял поставками крупных партий наркотиков на юг Италии. Высококачественный гашиш тоннами привозился из Марокко и на наркорынке был известен под маркой "айфон".

print
  • В Казахстане депутаты предлагают возродить горные туристические маршруты от Алматы до Иссык-Куля
  • В Ташкенте футболистки Узбекистана разгромили Таджикистан - 11:0
  • В Казахстане назначили нового вице-министра энергетики вместо арестованного
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×