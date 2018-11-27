Президенты открыли новую эпоху сотрудничества Узбекистана и Казахстана, - спикер Олий мажилиса Назарбаеву

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 ноября встретился со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, поприветствовав гостя, глава государства отметил положительную динамику развития отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

«Сегодня наши взаимоотношения находятся на хорошем уровне. Мы встречаемся с Шавкатом Мирзиеевым несколько раз в год и обсуждаем все насущные вопросы в сфере экономического и политического сотрудничества. Важную роль в реализации подписанных документов и достигнутых договоренностей играют парламенты двух государств», - сказал он.

В свою очередь Н.Исмоилов передал слова приветствия от имени президента Узбекистана, а также рассказал об итогах прошедших переговоров между парламентариями двух стран.

«Действительно, в последнее время сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном вышло на высокий уровень развития. Это, прежде всего, происходит благодаря теплым и дружеским отношениям между президентами двух государств, которые открыли новую эпоху сотрудничества Узбекистана и Казахстана. Вы осуществили надежду наших народов – жить вместе в мире и согласии. За это мы очень благодарны вам», - сказал спикер.