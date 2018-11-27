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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Госслужащих Туркменистана продолжают принудительно отправлять на сбор хлопка

CA-NEWS (TM) - Государственных служащих Туркменистана продолжают принудительно отправлять на сбор хлопка, некоторых за невыполнение плана наказывают арестом на 15 суток, сообщает радио «Азатлык».

«Уже конец ноября, а в Тагтабазарском этрапе Мары людей до сих пор гонят на хлопковые поля. Это в основном учителя и врачи - бесплатная рабочая сила», - отмечает издание.

Людей заставляют собирать оставшиеся крупинки хлопка, зацепившиеся на хлопчатнике. Также они собирают нераскрывшиеся коробочки и выковыривают незрелый хлопок. Особенно трудно пришлось арендаторам, хлопка нет, а им говорят: «Найдите хлопок». Есть случаи, когда их сажают на 15 суток за невыполненный план.

По данным корреспондентов «Азатлыка», в настоящее время сбор хлопка с привлечением госслужащих продолжается и в других областях страны, в том числе в районе Конеургенч Дашогузского велаята, районе Сердар Балканского велаята и районе Гарабекевул Лебапского велаята.

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