Всемирный боксерский совет попросил МОК сохранить бокс в программе Олимпийских игр

CA-NEWS (UZ) - Всемирный боксерский совет (WBC) обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой сохранить бокс в программе Олимпийских игр, сообщает Р-спорт.

В начале ноября в ходе конгресса Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в Москве представитель Узбекистана Гафур Рахимов был избран на пост президента организации. После того, как департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, МОК сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос о сохранении олимпийского статуса бокса.

Позднее стало известно, что МОК обсудит решения конгресса AIBA на заседании исполкома через месяц.

«Бокс был одним из основополагающих олимпийских видов и с 1904 года был в программе современных Олимпийских игр. Весь боксерский мир уверен, что МОК и AIBA уладят разногласия, которые ставят под угрозу присутствие бокса в программе Олимпийских игр. Любительский бокс позволяет молодым ребятам достигнуть своей мечты и завоевать славу, представляя свою страну на Олимпиаде», – говорится в релизе WBC.

Сообщается, что во время ежегодной конвенции в Киеве представители WBC подписали петицию, в которой излагаются пожелания миллионов любителей бокса со всего мира с призывом «Да боксу на Олимпийских играх».