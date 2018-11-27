Железная дорога соединит Южную Корею, Монголию и Россию

CA-NEWS (MNG) - Пекин, Сеул и Пхеньян работают над реализацией проекта строительства железной дороги, соединяющей полуостров с остальным миром, сообщает ARD.



Недавно Северная и Южная Корея получили освобождение от санкций со стороны Совета Безопасности ООН для обсуждения необходимости соединения своих соответствующих железных дорог.

Если Южная Корея будет иметь железнодорожное соединение с Северной Кореей, Сеул может быть добавлен к железнодорожной сети, непосредственно связывающей Китай, Монголию и Россию. Запланированная железнодорожная система ускорит грузовые перевозки в Северо-Восточной Азии, и они могут быть более экономичными, чем морские грузоперевозки или перевозка грузов воздушным транспортом.

Реализация проекта строительства железной дороги будет содействовать региональной экономической интеграции, и Китай уже выразил готовность оказать помощь. Ранее в этом году Южная Корея предложила создать железнодорожное сообщество, которое включает Монголию и Китай, поскольку Сеул пытается сделать проект железной дороги реальностью.

Когда Северная и Южная Корея восстановят свое железнодорожное сообщение и интегрируются в азиатскую железнодорожную сеть, по-прежнему будут возникать некоторые технические трудности.

Однако, Северной Корее, возможно, придется заключить соглашение с другими странами о контроле для достижения унификации. Если Пхеньян захочет построить новую железнодорожную линию, отвечающую международным стандартам, отсталая экономика страны может столкнуться с серьезными проблемами в области технологий и финансов, свою роль сыграет и нехватка квалифицированных рабочих. Один из неизбежных вариантов - для модернизации своей инфраструктуры страна может обратиться с предложением о сотрудничестве к своими партнерам.