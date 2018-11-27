Таджикистан и АБР подписали грант, воссоединяющий энергосистему страны с объединенной энергосистемой Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о предоставлении республике безвозмездной помощи в размере $35 млн. Данные средства будут использованы для восстановления соединения электроэнергетической системы Таджикистана с Центрально-Азиатской энергетической системой путем восстановления соединения c системой Узбекистана.

Соглашение 23 ноября этого года подписали со стороны правительства Таджикистана министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, а со стороны АБР – постоянный представитель этого финансового института в республике Прадип Сривастава, сообщает пресс-служба Минэкономразвития и торговли.

АБР в начале минувшей недели одобрил грант в размере $35 млн., который будет направлен на полное восстановление соединения электроэнергетической системы Таджикистана с энергосистемой Узбекистана. Это означает, восстановление параллельной работы таджикской энергосистемы с региональной, от которой Таджикистан был отрезан в 2009 году.

В представительстве АБР в Душанбе «АП» сказали, что в рамках проекта для синхронизации электрических сетей Таджикистана и Узбекистана, планируется установить современные реле, автоматические включатели, инструментальные трансформаторы, вспомогательное, и прочее оборудование. Оборудование, которое повысит надежность системы, будет установлено в точках соединения на линиях электропередачи 220 кВ и 500 кВ.

Кроме того, на севере планируется запустить две новые точки подключения таджикских сетей к узбекской энергосистеме. Предполагается, что прокладка ЛЭП 500 кВ, протяженностью 1,5 км, которая призвана увеличить стабильность параллельной работы двух энергосистем.

В АБР считают, что параллельная работа энергосистем Центральной Азии пойдет на пользу всем странам региона.

«Этот проект позволит Таджикистану экспортировать летний избыток электроэнергии в Узбекистан, и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов. Восстановление соединения, это важный шаг в обеспечении полной параллельной работы с электроэнергетической системой Узбекистана, и Центрально-Азиатской энергетической системой», - сказал финансовый специалист АБР Юки Иноуэ.

С учетом взноса правительства Таджикистана в размере $5 млн., общая стоимость проекта составляет $40 млн. Ожидается, что он будет завершен в 2022 году.

В настоящее время в составе ОЭС ЦА, параллельно работают энергосистемы Узбекистана, Кыргызстана и Южного Казахстана. Энергосистема Южного Казахстана, является составной частью Единой энергосистемы Казахстана, через которую ОЭС ЦА работает в параллельном режиме с ЕЭС СНГ. Туркменская энергосистема вышла из состава ОЭС в 2003 году, и работает параллельно с энергосистемой Ирана.