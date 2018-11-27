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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан застроят малобюджетными гостиницами по типовым проектам

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане построят 345 малых гостиниц и хостелов по типовым проектам вместимостью 8-50 номеров. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, передаёт Kun.uz.

В общей сложности гостиницы запланировано построить в 41 городе и районе республики. Абдухакимов подчеркнул, что малые гостиницы в экономическом плане менее зависимы от изменения конъюнктуры рынка гостиничных услуг и имеют возможность быстрой ценовой переориентации.

В странах с высоким уровнем развития туризма доля малых гостиниц занимает значительную часть сегмента номерного фонда (в Западной Европе – 60%, Малайзии – 70%, Новой Зеландии – 80%). Гостиницы будут строить при содействии Государственного комитета по развитию туризма, а проекты разработает ООО «Кишлоккурилишлойиха».

Типовые проекты малых гостиниц и хостелов будут предоставляться предпринимателям на безвозмездной основе. Хокимияты областей будут обязаны ежемесячно выставлять на электронной торговой площадке «E-IJRO AUKSION» не менее пяти земельных участков, отведенных для строительства малых гостиниц и хостелов по типовым проектам.

Для решения организационно-технических вопросов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией инвестиционных проектов по строительству малых гостиниц и хостелов по типовым проектам, а также оперативного принятия мер по недопущению фактов бюрократизма создана правительственная комиссия.

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