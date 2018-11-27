Из-за кризиса жители Туркменабада распродают свои вещи на блошином рынке

CA-NEWS (TM) - На блошином рынке в городе Туркменабаде появляется все больше местных жителей, которые из-за кризиса вынуждены продавать свои личные вещи, сообщают «Альтернативные новости Туркменистана».

По данным издания, стихийный блошиный рынок находится в центре города, появился он близ центрального Зеленого базара в начале девяностых годов, когда из страны стали массово уезжать русские и представители других нетитульных наций. Тогда десятки жителей восточного региона страны облюбовали это место, чтобы избавиться от ненужных вещей и заработать немного денег перед переездом в Россию, Казахстан и другие страны. Позднее, когда отток населения несколько спал, толкучку облюбовали оптовики, занимавшиеся продажей продуктов питания.

Оптовые коммерсанты сидят тут и сегодня, однако их в последнее время все больше оттесняют «первопроходцы» стихийного рынка – люди, продающие подержанные вещи. Однако сейчас бывшими в употреблении вещами торгуют не русские, а местные – туркмены и этнические узбеки, живущие в этих местах на протяжении веков. И распродают они свои вещи не потому, что собираются куда-то переезжать, а потому, что жить в «эпоху могущества и счастья» становится не на что.

По словам продавцов, еще несколько лет назад покупать ношенную одежду на рынках никто бы не стал, но сейчас бедных семей в Туркменабаде, кто еле сводит концы с концами, много.

«Большинство продавцов тут городские, а покупатели – в основном, приезжие из районов. Сегодня тяжело всем, жизнь дорожает. Сельчане не могут позволить себе новую одежду, поэтому сейчас, перед зимой, едут к нам за куртками и теплыми вещами. Большинство из предлагаемого товара – ношеная не один год одежда, но жителей колхозов это не смущает. У нас принято донашивать вещи за старшими в семье, но чтобы покупать одежду б/у на базаре – такого еще пару лет назад не было», - рассказал продавец Рустам.

Он добавил, что работы в городе нет, в районах ситуация хуже. Безработные женщины и девушки подрабатывают уборкой домов, сидят с чужими детьми, мужчины таксуют, предлагают себя в качестве разнорабочих: кому огород вскопать, кому кирпичи разгрузить, кому мелкий ремонт провести. Но подобные возможности перепадают все реже.