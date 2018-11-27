Генсек ООН: равноправие женщин - данность, а насилие над ними - позорное клеймо

CA-NEWS (CA) - Остановить «глобальную эпидемию» убийств женщин – с таким призывом выступили в ООН накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают 25 ноября.

Данные статистики печальны:

одна из трех женщин и девочек подвергается физическому или сексуальному насилию хотя бы раз в жизни, причем чаще всего – со стороны супруга или партнера;

около 750 млн женщин и девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста, а 200 млн подверглись калечащим операциям на половых органах;

женщины и девочки составляют 71 процент всех жертв торговли людьми;

три из четырех из них подвергаются сексуальной эксплуатации;

насилие в отношении женщин - одна из главных причин смерти или инвалидности женщин репродуктивного возраста.

И это, увы, далеко не полный список, отмечает служба новостей ООН.

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин была принята в 1993 году, но спустя четверть века ситуация по-прежнему удручающая, а к формам насилия над женщинами добавились еще и «виртуальные»: широкое распространение в последнее время получили издевательства и домогательства в интернете.

В своем обращении по случаю Международного дня за ликвидацию насилия в отношении женщин Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал насилие над женщинами и девочками «позорным клеймом, лежащим на всем обществе», а причину насилия над женщинами он видит в глубоком неуважении к ним со стороны мужчин и неспособности мужской половины признать равноправие женщин как данность.

Структура «ООН-женщины», проводит кампанию «Скажи нет насилию», цель которой - активизировать усилия гражданского общества, правительств и учреждений системы ООН по борьбе с насилием в отношении женщин. По сложившейся традиции, участники кампании надевают одежду или аксессуары оранжевого цвета, чтобы выразить свою солидарность с движением во имя будущего, свободного от насилия.

В этом году акция «Окрась мир в оранжевый цвет» с хэштегом #HearMeToo начнется с 25 ноября и завершится 10 декабря, в День прав человека. Название кампании, означающее «Услышьте меня тоже» - это вариация на тему возникшего в США и распространившегося на многие страны движения против сексуальных посягательств #MeToo.