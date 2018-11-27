РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ожидается, что деятельность пограничных портов на монголо-китайской границе нормализуется с началом декабря

CA-NEWS (MNG) - Монгольская рабочая группа во главе с председателем управления аймака Умнуговь Н.Наранбаатаром посетила порт Гашуун сухайт и ознакомилась с его деятельностью, сообщает Montsame.

В ходе этого визита рабочая группа провела совместную встречу в порту Ганц мод с представителями пограничных портов Ганц мод (Китай), Гашуун сухайт (Монголия) и таможенно-контрольных служб обоих стран.

На этой встрече стороны затронули вопросы о сокращении пробки фур на дороге «Таван Толгой-Гашуун сухайт», плане введения с 24 ноября нового расписания работы погранпортов на определенный срок и пропуске на территорию Китая порядка 5000 грузовых транспортных средств, ожидающих свою очередь на границе. В результате открыты пограничные порты и постепенно восстанавливается экспорт сырья в Китай.

Порты задействуют в нормальном режиме, как только китайская сторона закончит работу внедрения электронной системы «Smart gate» в таможенную деятельность своего порта «Ганц мод», которая обеспечит возможностью автоматической регистрации и обслуживания транспортных средств на границе и снабжения их специальными чипами.

Ожидается, что данная работа закончится в начале декабря.

print
  • Цены на электроэнергию в Казахстане будут снижены в среднем на 25%
  • В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет
  • 12-летняя казахстанка заняла 6 место на «Детском Евровидении» в Минске
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×