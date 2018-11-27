Ожидается, что деятельность пограничных портов на монголо-китайской границе нормализуется с началом декабря

CA-NEWS (MNG) - Монгольская рабочая группа во главе с председателем управления аймака Умнуговь Н.Наранбаатаром посетила порт Гашуун сухайт и ознакомилась с его деятельностью, сообщает Montsame.

В ходе этого визита рабочая группа провела совместную встречу в порту Ганц мод с представителями пограничных портов Ганц мод (Китай), Гашуун сухайт (Монголия) и таможенно-контрольных служб обоих стран.

На этой встрече стороны затронули вопросы о сокращении пробки фур на дороге «Таван Толгой-Гашуун сухайт», плане введения с 24 ноября нового расписания работы погранпортов на определенный срок и пропуске на территорию Китая порядка 5000 грузовых транспортных средств, ожидающих свою очередь на границе. В результате открыты пограничные порты и постепенно восстанавливается экспорт сырья в Китай.

Порты задействуют в нормальном режиме, как только китайская сторона закончит работу внедрения электронной системы «Smart gate» в таможенную деятельность своего порта «Ганц мод», которая обеспечит возможностью автоматической регистрации и обслуживания транспортных средств на границе и снабжения их специальными чипами.

Ожидается, что данная работа закончится в начале декабря.