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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сотни беженцев попытались взять штурмом границу Мексики и США

CA-NEWS (CA) - Обстановка на границе США и Мексики сильно обострилась после того, как власти закрыли главный пропускной пункт в Тихуане. Раньше это место давало надежду тысячам беженцев из Центральной Америки, сообщает Би-Би-Си.

После этого сотни людей решили взять границу штурмом, им удалось прорваться через первое ограждение. Но когда беженцы приблизились ко второй стене, пограничники применили слезоточивый газ.

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