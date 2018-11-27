Сотни беженцев попытались взять штурмом границу Мексики и США
- Азия и мир, происшествия
- 18:00, 27 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Обстановка на границе США и Мексики сильно обострилась после того, как власти закрыли главный пропускной пункт в Тихуане. Раньше это место давало надежду тысячам беженцев из Центральной Америки, сообщает Би-Би-Си.
После этого сотни людей решили взять границу штурмом, им удалось прорваться через первое ограждение. Но когда беженцы приблизились ко второй стене, пограничники применили слезоточивый газ.
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