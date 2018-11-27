Сотни беженцев попытались взять штурмом границу Мексики и США

CA-NEWS (CA) - Обстановка на границе США и Мексики сильно обострилась после того, как власти закрыли главный пропускной пункт в Тихуане. Раньше это место давало надежду тысячам беженцев из Центральной Америки, сообщает Би-Би-Си.



После этого сотни людей решили взять границу штурмом, им удалось прорваться через первое ограждение. Но когда беженцы приблизились ко второй стене, пограничники применили слезоточивый газ.