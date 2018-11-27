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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Силовики Таджикистана разыскивают сбившего дочь неформального лидера ГБАО

CA-NEWS (TJ) - Правоохранительные органы разыскивают 22-летнего жителя города Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Зикиллобекова Муслима Файзуллобековича, который сбил девочку, сообщает ТаджикТА.

«В ночь с 24 на 25 ноября житель махалли Баргоруг города Хорога, находясь в нетрезвом состоянии, за рулем тонированной автомашины марки ВАЗ 21012 без номерных знаков, ехал на большой скорости. Не подчинившись требованиям сотрудников ГАИ остановиться, он повредил личную автомашину сотрудника ОМВД города Хорога Хусрава Замирова, и продолжая двигаться на большой скорости, сбил 12-летнюю Кимиеи Хурсанд, ученицу президентской школы города Хорога, а сам скрылся с места происшествия в неизвестном направлении», – отмечается в телесюжете, подготовленном пресс-центром госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

В результате девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

По уточненным данным, сбитый ребенок, является дочерью одного из неформальных лидеров ГБАО Хурсанда Мазорова.

По данным ГКНБ, с 15 сентября текущего года по настоящее время в Хороге зарегистрировано 5 тыс. 564 нарушений правил дорожного движения.

Выявлено 53 факта незаконной тонировки автомобилей, 90 фактов вождения автомобилей без госномеров, 12 фактов вождения без водительского удостоверения, 110 фактов превышения скорости, 50 фактов неподчинения требованиям сотрудников ГАИ и 42 факта вождения в нетрезвом состоянии.

Напомним, 15 сентября текущего года по итогам своей рабочей поездки в ГБАО президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти за бездействие в отношении преступных группировок на территории области.

В тот же день был создан Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и наведению порядка на территории Горно-Бадахшанской автономной области.

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