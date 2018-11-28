РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Как разрешится судьба премьер-министра Монголии и мэра Улан-Батора?

CA-NEWS (MNG) - Постоянный комитет парламента Монголии обсуждает вопрос об отправке премьер-министра в отставку, сообщает Монголия Сейчас.

В эти часы проходит заседание постоянного комитета парламента (Великого государственного хурала - ВГХ) по государственному строю, в ходе которого обсуждается вопрос об отправке премьер-министра У.Хурэлсуха в отставку.

Напомним, что на прошлой неделе 27 парламентариев вручили спикеру монгольского парламента предложение об отправке главы Кабинета министров У.Хурэлсуха в отставку. Отметим, что 7 из 19 членов ПК ВГХ по госстрою поставили подписи в поддержку отправки нынешнего Премьер-министра в отставку.

Хотя согласно законодательству заседание ПК ВГХ должен рассмотреть данный вопрос в течение семи суток со дня внесения вопроса в ВГХ, в прошлую пятницу заседание было отложено до сегодняшнего дня в виду того, что некоторые члены комитета не пришли на заседание. А сегодня последний день, когда ПК ВГХ должен обсудить и принять решение по этому вопросу.

И вот наконец, заседание благополучно завершилось и всё-таки принято решение о целесообразности отправки Премьер-министра У.Хурэлсуха в отставку. Таким образом, 62,5% членов ПК проголосовали за это решение. Большинство членов также поддержали предложение парламентария от Демпартии Д.Эрдэнэбата о назначении вице-премьера О.Энхтувшина и.о. главы Кабинета министров. И теперь решение ПК ВГХ по госстрою будет внесено в ВГХ.

Столичное собрание гражданских представителей никак не может собраться, чтобы принять решение по отправке мэра Улан-Батора в отставку

print
  • Силовики Таджикистана разыскивают сбившего дочь неформального лидера ГБАО
  • Узбекистан стал полноправным членом Международной организации виноградарства и виноделия
  • АБР выделит Монголии $19 млн на строительство туристического комплекса в честь Чингисхана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×