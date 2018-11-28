Как разрешится судьба премьер-министра Монголии и мэра Улан-Батора?

CA-NEWS (MNG) - Постоянный комитет парламента Монголии обсуждает вопрос об отправке премьер-министра в отставку, сообщает Монголия Сейчас.



В эти часы проходит заседание постоянного комитета парламента (Великого государственного хурала - ВГХ) по государственному строю, в ходе которого обсуждается вопрос об отправке премьер-министра У.Хурэлсуха в отставку.

Напомним, что на прошлой неделе 27 парламентариев вручили спикеру монгольского парламента предложение об отправке главы Кабинета министров У.Хурэлсуха в отставку. Отметим, что 7 из 19 членов ПК ВГХ по госстрою поставили подписи в поддержку отправки нынешнего Премьер-министра в отставку.

Хотя согласно законодательству заседание ПК ВГХ должен рассмотреть данный вопрос в течение семи суток со дня внесения вопроса в ВГХ, в прошлую пятницу заседание было отложено до сегодняшнего дня в виду того, что некоторые члены комитета не пришли на заседание. А сегодня последний день, когда ПК ВГХ должен обсудить и принять решение по этому вопросу.

И вот наконец, заседание благополучно завершилось и всё-таки принято решение о целесообразности отправки Премьер-министра У.Хурэлсуха в отставку. Таким образом, 62,5% членов ПК проголосовали за это решение. Большинство членов также поддержали предложение парламентария от Демпартии Д.Эрдэнэбата о назначении вице-премьера О.Энхтувшина и.о. главы Кабинета министров. И теперь решение ПК ВГХ по госстрою будет внесено в ВГХ.

Столичное собрание гражданских представителей никак не может собраться, чтобы принять решение по отправке мэра Улан-Батора в отставку