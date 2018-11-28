Когда такой красивый город, ветер и мороз не мешают, - спикер Олий мажилиса о любви к Астане

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Бахыт Султанов встретился со спикером законодательной палаты Олий мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, узбекский парламентарий, впервые посещающий Астану, оценил уровень развития города.

«Это один из самых красивых городов мира, он достиг очень высокого уровня комфорта. Благодаря решительности вашего президента Нурсултана Абишевича был построен этот город, в который я уже успел влюбиться. Когда такой красивый город, ветер и мороз уже не мешают», – шутя, добавил он.

Стороны отметили, что двухсторонние отношения Казахстана и Узбекистана с каждым годом укрепляются. В последнее время торгово-экономическое сотрудничество между странами вышло на новый уровень. Так, за 9 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами достиг $2 млрд, столько же, сколько за весь 2017 год.

Аким Астаны сообщил, что в 2017 году товарооборот между Астаной и Узбекистаном составил $288 млн, в том числе экспорт – $174 млн, импорт – $114 млн.

Он также напомнил, что Ташкент стал одним из первых партнеров Астаны, и в этом году исполнилось 20 лет подписанному между двумя столицами соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

«С учетом потенциала нашего сотрудничества считаю целесообразным рассмотреть вопрос повышения отношений между Астаной и Ташкентом до побратимских», – сказал Б.Султанов.

Позже Н.Исмоилов посетил Дом дружбы и побеседовал с представителями узбекского этнокультурного объединения.

По словам заместителя акима столицы Ермека Аманшаева, узбекский этнокультурный центр – одно из самых активных этнокультурных объединений города. На сегодня при этнокультурном объединении организованы два творческих коллектива – ВИА «Пойтахт» и танцевальный ансамбль «Астана Гунчалари». Их деятельность отмечена международными, республиканскими и столичными призами и наградами. А в 2017 году узбекская воскресная школа «ЗИЁ» получила государственную поддержку. Она работает на базе школы-лицея № 53.

«Это воскресная школа, здесь дети разных возрастов обучаются узбекскому языку, традициям и культуре. Сформированы две группы. Численность учащихся растет с каждым годом. Работает три преподавателя. При этнокультурном центре организовано молодежное крыло «Астана Гунчалари», в состав которого входят студенты и школьники столицы. Общее количество активистов – более 100 человек», – рассказал он.

В свою очередь спикер выразил благодарность администрации города за создание условий для развития этнокультурных центров разных национальностей.