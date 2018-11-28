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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нефтегазовая компания Buried Hill Energy заинтересована в расширении деловых связей с Туркменистаном

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главного исполнительного директора нефтегазовой компании Buried Hill Energy (Кипр) Питера Каллоса.

Как сообщает государственное информационное агентство, гость подтвердил заинтересованность возглавляемой им компании в расширении деловых связей с Туркменистаном, обладающим значительным энергетическим потенциалом.

Глава государства подчеркнул, что страна открыта для долгосрочного партнерства с ведущими зарубежными компаниями, располагающими большим опытом и передовыми технологиями в этой сфере.

В рамках встречи глава государства и его гость обсудили результаты совместной работы и перспективы взаимодействия, в том числе в области разведки и освоения нефтегазовых месторождений туркменского сектора Каспийского моря. В данном контексте отмечалось значение подписанной в августе Конвенции о правовом статусе Каспия, открывшей новые возможности для активизации сотрудничества прибрежных государств с мировым бизнес-сообществом.

В завершение встречи бизнесмен заверил, что Buried Hill Energy приложит усилия для активизации продуктивного взаимодействия с Туркменистаном.

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