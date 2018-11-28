В Узбекистане главу Агентства внешней трудовой миграции подозревают в получении взяток в размере $20 млн

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане руководителей Агентства по вопросам внешней трудовой миграции подозревают в получении взяток в размере $20 млн от желающих трудоустроиться в Южной Корее. Информацию подтвердили два независимых источника из Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана centralasiam.org.

По словам источника, данная информация пока скрывается от общественности. Известно, что с 16 по 20 ноября около двадцати сотрудников Агентства по вопросам внешней трудовой миграции были задержаны представителями Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Генеральной прокуратуре. Большинство подозреваемых в получении взяток у тысяч людей, которые подали заявку на работу в Корею, уже отпущены. Но 26 ноября были задержан руководитель агентства, его заместитель и глава Центра по предвыездной адаптации и обучения граждан.

Источники, осведомленные с подробностями дела, сообщили, что руководство агентства подозревается в получении взяток на общую сумму более $20 миллионов взамен обещания отправить людей в Корею.

Должностные лица Министерства труда и труда и Агентства по вопросам внешней трудовой миграции не стали комментировать этот вопрос.

Генеральная прокуратура Узбекистана также пока не подтвердила и не опровергла эту информацию, т.к. следствие ещё не завершено.

Должностным лицам Министерства труда и агентства трудовой миграции было предъявлено обвинение в предполагаемом получении не менее $5000 от каждой области республики. Взамен подозреваемые обещали отправить в Корею не менее 400 людей от каждой области.

«Прокуратура была вынуждена вмешаться после того, как обманутые люди из областей устроили скандал в главной офисе Агентства внешней трудовой миграции в Академгородке (название местности в Ташкенте - прим.ред.)», - сказал один из чиновников министерства.

«Вначале заместитель начальника управления миграции был задержан сотрудниками прокуратуры при получении взятки в размере 5000 долларов в его офисе в Ташкенте. Сразу же задержали руководителя управления и пять начальников отделов. Это произошло 16 ноября, а руководитель агентства был задержан 20 ноября», - сказал собеседник.

Один из сотрудников агентства, подтвердивший аресты руководства и должностных лиц, сказал, что пятеро задержанных были освобождены, а трое топ-менеджеров, в частности, руководитель агентства и его заместитель остаются под арестом.

На сайте Агентства по вопросам внешней трудовой миграции в качестве руководителя и заместителя значатся Равшан Ибрагимов и Улугбек Назаров.