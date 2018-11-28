РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр экономики России назначил 35-летнего уроженца Таджикистана, безработного на протяжении 8 лет и с опытом работы медбрата, директором Кадастровой палаты

CA-NEWS (TJ) - Министр экономического развития России Максим Орешкин назначил на должность директора Кадастровой палаты РФ уроженца Таджикской ССР с опытом работы медбратом. На это обратили внимание пользователи портала Pikabu, опубликовавшие фотографии соответствующих документов, сообщает Лента.ру.

Информация о назначении подтверждается на сайте Росреестра, к которому относится Кадастровая палата: Тухтасунов Парвиз Константинович значится в должности директора ведомства. Приказ о назначении на должность также подписан заместителем министра Викторией Абрамченко.

Согласно опубликованным документам, Парвиз Тухтасунов родился 11 июля 1985 года в Душанбе. В 2008-м он окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело». Из появившейся на Pikabu кадровой справки следует, что с 2006-го по 2008 год Тухтасунов также работал медицинским братом, а после на протяжении восьми лет числился безработным.

В августе 2016-го он стал заместителем директора аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземлемониторинг», где проработал до октября того же года, а затем перешел на должность советника руководителя Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, которую занимал до 27 ноября 2018-го. С 27 ноября распоряжением министра экономического развития Максима Орешкина назначен на должность директора Кадастровой палаты.

На сайте палаты пока нет фотографии и информации о его биографии, отражен лишь список обязанностей. Под его кураторством борьба с коррупцией, защита гостайны, внутренний мониторинг и контроль, взаимодействие с Росреестром, кадры и информационная политика.

print
  • Из Ташкента в Казань запустили регулярный автобусный рейс
  • Президенты открыли новую эпоху сотрудничества Узбекистана и Казахстана, - спикер Олий мажилиса Назарбаеву
  • В Андижане девочка выпрыгнула из окна на «вечеринке» с участием сына одного из госчиновников
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×