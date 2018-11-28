В Бешарыке задержали преступную группу, просившую $16 тысяч за выделение земельного участка

CA-NEWS (UZ) - Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Бешарикского района Ферганской области задержал двоих мужчин, занимавшихся мошенничеством при выделении земельных участков.

Как сообщил чиновник Бешарыкского областного хокимията, 26 ноября было возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (Мошенничество) и ведется следствие.

Пострадавший, 36-летний Нуриддин Хамрокулов, сообщил, что на основании его заявления 23 ноября при получении $8 тысяч были задержаны два человека, которые взамен денег обещали выделить земельный участок площадью 16 соток для строительства дома. Они потребовали от Хамрокулова в общей сложности 16 000 долларов, пообещав решить вопрос о выделении и оформлении земельного участка.

Представитель департамента Бешарыкского района сообщил, что 26 ноября было возбуждено уголовное дело по статье 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса. Чиновник отказался раскрывать подробности дела, объяснив, что следствие ещё не закончено.

По словам Нуриддина Хамрокулова, подозреваемые имеют "своих людей" в хокимияте. "Я слышал о том, что они отбирают земли у фермеров и затем продают их другим. Но не верил этому. Но оказалось, что в Бешарыке есть организованная преступная группа. Эти люди также находятся у власти. Дядя одного из задержанных - Абдурахман Исоков, депутат Бешарикского районного совета. «Мой дядя сделает это, поверь мне, - говорил мне один из подозреваемых. Другой его родственник работает в отделе районной архитектуры. В кадастре также есть их люди", - утверждает Хамрокулов.

Как выяснилось, в ходе расследовании Исакова допросили и отпустили.

Депутат Абдурахмон Исаков опроверг свои связи с преступной группой.

"Меня подозревают только потому, что он сын моего брата. По этому делу на меня жаловались и прокуратуру. Но я не имею никакого отношения к этому", - сказал Исаков.

От должностных лиц из Бешарыкского хокимията не удалось получить комментарии по делу о мошенничестве.

По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана, за текущий год было выявлено 156 дел о коррупции в выделении земельных участков и возбуждены уголовные дела. Среди задержанных есть должностные лица областных и районных хокимиятов.