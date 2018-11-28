67% смертности в Казахстане приходится на 5 неинфекционных заболеваний

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за последние 10 лет показатель смертности от туберкулеза снизился в 5,6 раза, заболеваемость туберкулезом - в 2,4 раза. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на отраслевой сессии «Ликвидация нищеты, гендерное равенство, обеспечение здоровой жизни, образование» в рамках VIII Гражданского форума.

По его словам, в структуре смертности населения страны 67% приходится на 5 ключевых хронических неинфекционных заболевания – болезни системы кровообращения, органы дыхания, злокачественные новообразования, травмы и отравления и болезни органов пищеварения. Для раннего выявления заболеваний реализуется скрининговая программа. В текущем году пересмотрена программа скринингов, увеличена кратность и расширены возрастные группы подлежащие скринингу.

По данным Минздрава, скрининг артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета проходят пациенты от 40 до 70 лет; скрининг рака шейки матки - женщины в возрасте 30-70 лет с периодичностью 1 раз в 4 года; скрининг рака молочной железы - женщины с 40 до 70 лет с периодичностью 1 раз в 2 года.

За 9 месяцев обследовано 5 482 954 взрослого населения из числа запланированных к осмотру в 2018 году (7 611 202), что составляет 72%. Выявлено 260 148 случаев заболеваний целевых групп взрослого населения, что составило 4,7%. Из числа выявленных больных взято на диспансерный учет 200 576 человек целевых групп взрослого населения РК – 77,1%.

Осмотрено 3 998 813 (78,2%) детского населения РК (при плане 2018 г. - 5 111 052 детей). Среди детского населения РК (0-17 лет) выявлено 454 797 больных, что составило 11,4%. Из числа выявленных больных взято на диспансерный учет 140 927 детей – 32,4%.