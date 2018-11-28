В Андижане горожане спасли деревья от массовой вырубки

CA-NEWS (UZ) - В парке «Маданият» в Пахтаабадском районе Андижанской области вмешательство людей спасло от вырубки 50-60-летние чинары.

По данным местных властей, 23 ноября несколько человек проводили незаконную вырубку чинар, но были остановлены благодаря вмешательству недовольных граждан.

По словам очевидца, днём в городской парк пришли 5-6 рабочих и внезапно начали вырубку деревьев. «Я в этот день возвращался с работы и увидел, как люди измеряли окружность 50-60-летних деревьев, распиливали их и погружали в грузовик. Затем подошли аксакалы и сказали: "Не рубите, ведь это здоровые деревья, в летний зной под их тенью спасаются старики, а дети играют под ними".

По словам собеседника, люди, рубившие деревья, сказали, что пришли с разрешения властей и, что они спиливают деревья "для дров детскому саду».

"Недовольные вырубкой деревьев люди вызвали милицию. Представители милиции и глава Департамента окружающей среды попросили людей разойтись. А "дровосеки" спилили два больших дерева и увезли их. Три месяца назад такое же крупное дерево было спилено украдено неизвестными людьми", - рассказал местный житель.

Еще один житель Пахтаабада смог сделать фотографии и видео, как срезанные деревья увезли в Ферганскую область. По его словам, деревья привезли в распилочный цех,

По словам чиновника администрации Пахтаабадского района, власти узнав об инциденте в парке, выяснили, что вырубка деревьев была незаконной.

"Глава Департамента окружающей среды услышав о вырубке, выехал на место и остановил её. Два дерева уже были незаконно спилены. Затем он составил протоколы и передал дело в районную прокуратуру. Сейчас над этим работает прокуратура", - отметил чиновник.

"Выявлено, что были предприняты незаконные действия, деревья были здоровыми, и к этим людям должны применить административные меры", - отметил сотрудник районной администрации.

В этом году исполнилось 9 лет, как в городах Узбекистана начали проводить массовые вырубки деревьев. В 2009 году в сквере имени Амира Темура в Ташкенте были вырублены 100-летние чинары. После этого почти во всех крупных городах страны прошли аналогичные массовые вырубки чинар.

Согласно последним данным, опубликованным Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды Узбекистана, в первой половине 2018 года было получено более 600 обращений о вырубке деревьев, в которых граждане выражали недовольство по поводу уничтожения около 4500 деревьев.