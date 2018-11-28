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  28 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ДТП в Туркменистане погибли 3 школьника

CA-NEWS (TM) - В результате дорожно-транспортного происшествия в Туркменистане погибли 3 школьника.

Как сообщает издание «Хроники Туркменистана», 26 ноября примерно в 11:00 на автодороге между городами Йолетен и Мары столкнулись два микроавтобуса.

В результате ДТП погибли три 13-летних школьника, находившиеся в микроавтобусе, следовавшем из Йолетеня в Мары, несколько учеников получили травмы различной степени тяжести, один из них находится в критическом состоянии в реанимационном отделении городской больницы Мары.

О жертвах или пострадавших во втором микроавтобусе, ехавшем из Мары, сведений нет.

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